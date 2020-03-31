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31.03.20 11:49
Госдума приняла закон об уплате вкладчиками НДФЛ с суммы дохода по депозитам
Как следует из закона, при расчете налога на процентный доход по вкладам в размере 13% годовых будут учитываться все вклады налогоплательщика, облагаться будет сумма дохода по ним, превышающая определенный уровень, который в текущих условиях составляет 60-62,5 тыс. рублей.
В законе (N862653-7) предлагается новая редакция статьи Налогового кодекса, устанавливающая особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, которые находятся на территории РФ.
В соответствии с ней налоговой базой предлагается считать превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в банках на территории РФ, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Банка России, действующей на первое число налогового периода.
Таким образом, если бы этот налог нужно было бы уплатить за 2020 год, то с учетом ключевой ставки, действовавшей на начало налогового периода - 6,25% годовых, под налогообложение подпала бы сумма процентного дохода по всем вкладам налогоплательщика, превышающая 62,5 тыс. рублей (при текущей ставке ЦБ - 6% - она равнялась бы 60 тыс. рублей). Исходя из этого при условной сумме дохода со всех депозитов 100 тыс. рублей НДФЛ взимался бы с суммы 37,5 тыс. рублей.
При этом предлагается при определении налоговой базы не учитывать доходы в виде процентов, полученных по вкладам, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1% годовых, а также по счетам эскроу.
По валютным вкладам для целей налогообложения полученные доходы будут пересчитываться в рубли по официальному курсу ЦБ РФ на дату фактического получения дохода.
Налоговый орган будет рассчитывать сумму налога по итогам налогового периода на основании сведений, представленных банками. Для этого кредитные организации не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, обязаны представлять в налоговый орган по месту своего нахождения информацию о суммах выплаченных процентов (исключая вклады со ставкой не выше 1% годовых и счета эскроу) в отношении каждого физлица, которому производились такие выплаты в течение налогового периода.
Облагать налогом планируется доходы, получаемые с 1 января 2021 года. Таким образом, как и пояснял ранее Минфин, первые поступления нового налога придутся на 2022 год.
Закон во вторник будет направлен в Совет Федерации, где до конца дня запланировано его рассмотрение.
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