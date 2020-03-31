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31.03.20 11:57
Выплаты по больничному увеличены минимум до одного МРОТ в месяц
Закон повышает уровень социального обеспечения граждан, а также сохранения их здоровья в условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), говорится в пояснительной записке.
Законом устанавливаются особенности определения размеров пособий по временной нетрудоспособности на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно.
Предусматривается, что в случае, если пособие по временной нетрудоспособности за полный календарный месяц ниже минимального размера оплаты труда, то оно выплачивается застрахованному лицу в размере, исчисляемом, исходя из МРОТ.
Законом также предусматривается учет районных коэффициентов, применяемых к заработной плате, при исчислении пособий по временной нетрудоспособности, исходя из МРОТ.
Кроме этого, закон приостанавливает до 1 октября 2020 года действие положений, предусматривающих обязанность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка подавать соответствующее заявление о назначении таких выплат на новый срок.
То же касается обязанности извещать органы соцзащиты и Пенсионного фонда в субъектах РФ о смене места жительства фактического проживания, а также обстоятельствах, влекущих прекращение осуществления указанной выплаты.
Это связано с тем, что в указанный период в целях сохранения здоровья граждан и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в РФ, посещение указанных органов гражданами будет прекращено, а их назначение будет осуществлять без подачи гражданами заявлений.
Ранее президент России Владимир Путин предложил увеличить нормы выплат по листку нетрудоспособности, чтобы они были не менее одного МРОТ в месяц.
МРОТ в России на 2020 год составляет 12 тыс. 130 рублей. Таким образом, оплата по больничному в течение стандартного 14-дневного карантина должна составить не менее 5 тыс. 660 рублей (около 400 рублей в день).
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