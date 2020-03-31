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31.03.20 12:22
Все рынки и СТО закрыли в Сочи
"С 31 марта в Сочи действуют новые ограничения. Гражданам запрещается посещать набережные, пляжи и иные места скопления людей", - сообщает пресс-служба горадминистрации во вторник.
Сочинцам старше 65 лет, а также жителям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Запрещено проведение кружков и секций, иных досуговых мероприятий для лиц пожилого возраста.
"Полностью прекращают работу рынки, ярмарки выходного дня, парикмахерские, салоны красоты, организации бытового обслуживания, СТО, автомойки, агентства недвижимости", - говорится в сообщении.
Также закрываются все магазины, кроме продовольственных и непродовольственных, торгующих товарами первой необходимости. Продолжат работать аптеки. Ограничена деятельность стоматологий - пациентов будут принимать только в экстренных случаях.
Более того, в Сочи сократили количество пассажирских автобусов. С 31 марта маршруты в режиме "утро" будут курсировать с 06:00 до 09:00, в режиме "вечер" - с 17:00 до 20:00. Затем общественный транспорт прекращает работу.
"Постановление главы региона вступило в силу сегодня, 31 марта и будет действовать до снятия режима повышенной готовности. Ознакомиться с ним можно на сайте администрации Краснодарского края", - отмечает пресс-служба.
Для контроля за выполнением постановления по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского созданы мониторинговые группы.
"Сотрудники администрации, представители полиции и казачества проводят обход всех указанных объектов. Уже выявлено восемь нарушений в работе предприятий общественного питания. По данным фактам уже направлены письма в территориальный отдел Роспотребнадзора. К нарушителям будут применены серьёзные меры", - говорится в сообщении.
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