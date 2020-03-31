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31.03.20 14:23
Число заразившихся коронавирусом в РФ за сутки выросло на 500 человек
"В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 2 337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах", - говорится в сообщении оперштаба во вторник.
В нем отмечается, что за последние сутки в России зарегистрировано 500 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах.
Большая часть новых заболевших (387) выявлено в Москве, за ней следует Санкт-Петербург (48), Дагестан (9), Свердловская область (9), Мурманская область (6), Бурятия (6), Татарстан (5), Пензенская область (5), Ленинградская область (3), Ростовская область (3), Воронежская область (2), Астраханская область (2), Башкирия (2), Тюменская область (2), Приморский край (2), Костромская область (1), Калмыкия (1), Нижегородская область (1), Самарская область (1), Алтайский край (1), Иркутская область (1), Хабаровский край (1), Магаданская область (1), Крым (1).
Количество заразившихся в Москве до последних данных составляло 1 226. Таким образом, в настоящее время количество заболевших в Москве составляет 1613 человек.
За сутки выписаны по выздоровлению 55 человек: 42 в Москве, четверо в Подмосковье, двое в Санкт-Петербурге, по одному в Приморском, Красноярском, Краснодарском краях, Курганской, Ярославской, Ленинградской, Кировской областях. За весь период выписан 121 человек.
За сутки зафиксировано восемь летальных случаев: пять в Москве, по одному в Санкт-Петербурге, Владимирской, Пензенской областях. За весь период зафиксировано 17 летальных случаев.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко совместно с Минздравом подготовить прогноз распространения коронавируса на территории России.
"Заместителю председателя правительства Российской Федерации Чернышенко и Минздраву России представить прогноз развития ситуации распространения новой коронавирусной инфекции на территории России в региональном разрезе", - говорится в поручениях премьер-министра по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Срок исполнения поручения - 1 апреля.
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