Беглов: от пневмонии в Петербурге лечатся 1,2 тыс. человек

31.03.20 12:35

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

31 марта. Interfax-Russia.ru - В учреждениях Санкт-Петербурга от пневмонии лечатся более 1,2 тыс. человек, сообщил на заседании правительства во вторник губернатор Александр Беглов.

"На лечении находятся 1202 человека с пневмонией, в том числе 70 детей", - сказал Беглов.

Он добавил, что с 10 марта в город из-за границы въехали более 279 тысяч человек, выехали - почти 345 тысяч человек. За прошедший день в Петербург из-за рубежа вернулись 744 человека.

Как сообщалось, несколько больниц Петербурга дополнительно перепрофилированы для приема пациентов с внебольничной пневмонией, всех их проверяют на Covid-19.

В Санкт-Петербурге до 14 апреля введена обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет. Остальным рекомендовано не покидать место жительства без необходимости до 5 апреля.