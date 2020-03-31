Суд подтвердил законность передачи опеке девочки, жившей в столичной клинике

31.03.20 12:37

© РИА Новости. Руслан Кривобок

31 марта. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд во вторник признал законным решение о передачи органам опеки девочки, которая все пять лет своей жизни находится в перинатальном центре в Москве.

"Московским городским судом отказано в удовлетворении апелляционных жалоб ответчиков на решение Пресненского районного суда Москвы, которым Юрий Зинкин и Татьяна Максимова ограничены в родительских правах в отношении дочери и с них в пользу ребёнка взысканы алименты на содержание по 1/4 части от ежемесячного заработка родителей, со дня вступления решения в законную силу", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского суда.

Там отметили, что решение вступило в законную силу.

Ограничение родительских прав - это временная мера, которая предусматривает утрату родителями права воспитывать своего ребенка лично. При этом родительских прав они не лишены. Предусматривается также прекращение права на получение льгот и государственных пособий, установленных для граждан, имеющих детей.

Как сообщалось, 5 февраля Пресненский суд Москвы ограничил родительские права супругов, передав их дочь из перинатального центра на попечительство в органы опеки.

В ходе заседания родители утверждали, что девочка тяжело больна и должна находиться в стационаре.

Представители перинатального центра утверждали, что у ребёнка нет серьезных проблем со здоровьем, и напомнили, что ещё весной 2019 года клиника расторгла договор с родителями.

В свою очередь, представители опеки заявили в суде, что расценивают отказ забирать ребенка из перинатального центра как уклонение родителей от своих обязанностей.