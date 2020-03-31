Суд подтвердил законность передачи опеке девочки, жившей в столичной клинике

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31 марта. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд во вторник признал законным решение о передачи органам опеки девочки, которая все пять лет своей жизни находится в перинатальном центре в Москве.
"Московским городским судом отказано в удовлетворении апелляционных жалоб ответчиков на решение Пресненского районного суда Москвы, которым Юрий Зинкин и Татьяна Максимова ограничены в родительских правах в отношении дочери и с них в пользу ребёнка взысканы алименты на содержание по 1/4 части от ежемесячного заработка родителей, со дня вступления решения в законную силу", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского суда.
Там отметили, что решение вступило в законную силу.
Ограничение родительских прав - это временная мера, которая предусматривает утрату родителями права воспитывать своего ребенка лично. При этом родительских прав они не лишены. Предусматривается также прекращение права на получение льгот и государственных пособий, установленных для граждан, имеющих детей.
Как сообщалось, 5 февраля Пресненский суд Москвы ограничил родительские права супругов, передав их дочь из перинатального центра на попечительство в органы опеки.
В ходе заседания родители утверждали, что девочка тяжело больна и должна находиться в стационаре.
Представители перинатального центра утверждали, что у ребёнка нет серьезных проблем со здоровьем, и напомнили, что ещё весной 2019 года клиника расторгла договор с родителями.
В свою очередь, представители опеки заявили в суде, что расценивают отказ забирать ребенка из перинатального центра как уклонение родителей от своих обязанностей.