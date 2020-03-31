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31.03.20 12:40
Правительству РФ разрешили отменять массовые мероприятия на территории режима ЧС
Данная поправка была внесена при обсуждении во втором чтении законодательной инициативы правительства (931192-7) о праве кабинета министров на введение режима ЧС и в целом принята Госдумой на заседании во вторник.
Согласно поправке, правительство "вправе при угрозе возникновения или возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ или на ее части установить особенности отмены, замены либо переноса проводимого организацией исполнительских искусств или музеем зрелищного мероприятия".
Поправка определяет, что правительство также получает право определять порядок и сроки возмещения стоимости билетов, абонементов и экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительских искусств или музеями зрелищных мероприятий.
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