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31.03.20 12:47
Студенты-медики привлечены к работе в больницах регионов Поволжья
В пресс-службе Приволжского медуниверситета (Нижний Новгород) агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что в больницы направлено более 100 старшекурсников.
"В связи с ситуацией с коронавирусом более 100 студентов старших курсов педиатрического и лечебного факультетов привлечены для помощи врачам в больницах города. Также они участвуют как помощники медиков в осмотрах водителей перед рейсами", - сказал собеседник агентства.
Представитель медуниверситета отметил, что подобная работа для студентов не оплачивается, вероятнее, будет засчитываться в качестве производственной практики. По его словам, студенты также принимают участие в работе волонтёрских штабов, оказывающих помощь находящимся на самоизоляции пожилым людям. Саратовский медуниверситет в связи со сложившейся эпидемической ситуацией, обусловленной распространением COVID-2019, реализует программу обучения ординаторов работе в условиях активной борьбы с новым коронавирусом, сообщается на сайте СГМУ.
Отмечается, что в настоящее время в программе принимают участие 319 ординаторов первого и второго года обучения терапевтических и педиатрических специальностей. Обучение проводят ведущие преподаватели СГМУ, профессора и доктора наук, специалисты в области терапии, инфекционных болезней, в том числе, у детей, поликлинической педиатрии, эпидемиологии. Программа предполагает не только теоретическое, но и практическое обучение, с использованием новейших симуляционных технологий.
После завершения обучения ординаторы пройдут процедуру тестирования для получения виртуального сертификата, говорится в сообщении.
В СГМУ напомнили, что заместитель министра здравоохранения области Станислав Шувалов обратился к ординаторам вуза с просьбой помочь населению области в оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях. Шувалов сообщил о наличии более 80 вакансий в поликлиниках Саратова и Энгельса.
Кроме того, волонтерский центр медуниверситета объявил набор волонтёров для оказания помощи врачам поликлиник Саратова и Энгельса. Студенты будут обзванивать людей старшего возраста, уточнять их самочувствие, привозить лекарства.
Более 200 ординаторов Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) направлены в районные поликлиники Башкирии для трудоустройства и практики, сообщил агентству "Интерфакс-Приволжье" сотрудник пресс-службы вуза. Более 400 ординаторов работают на врачебных должностях в лечебных учреждениях Уфы, 270 человек - выполняют обязанности среднего медицинского персонала.
"Практически все наши ординаторы трудоустроены в первичное звено", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, часть старшекурсников устроились на работу до начала эпидемии коронавируса, часть - после. В связи с распространением новой инфекции поликлиники готовятся к возможному росту числа пациентов и приглашают на работу первичное звено.
Собеседник агентства отметил, что допуск для выполнения обязанностей среднего медицинского персонала студенты получают по окончании четвертого курса, после чего большинство из них уже работает в поликлиниках и больницах, продолжая учебу. Студенты второго и третьего курса могут работать санитарами.
Около 200 волонтеров медицинского вуза работают в колл-центре организованной Минздравом горячей линии по коронавирусу, а также доставляют продукты и товары первой необходимости людям, которые не могут выйти на улицу самостоятельно, в том числе и самоизолированным.
В клиниках Татарстана уже работает порядка 50 студентов-медиков, которые решили стать волонтерами.
"Они работают в приемных отделениях: принимают вновь поступивших пациентов, измеряют им температуру и сортируют потоки", - сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" начальник управления по воспитательной работе Казанского государственного медицинского университета Инесса Федулова. По словам собеседника агентства, пока это количество волонтеров удовлетворяет запрос татарстанских клиник. Но если будет необходимость, в КГМУ готовы привлечь и большее количество студентов-медиков.
В Перми существует два крупных профильных вуза, которые готовят специалистов в сфере здравоохранения: Пермский государственный медицинский университет (ПГМУ) и Пермская государственная фармацевтическая академия (ПГФА).
В Минздраве Пермского края агентству сообщили, что для профилактики распространения коронавирусной инфекции привлекают студентов ординатуры. Они задействованы в качестве участковых терапевтов, волонтеров и как средний медицинский персонал. Всех обеспечивают средствами индивидуальной защиты.
Штаб волонтеров-медиков организован в Самарском государственном медицинском университете на фоне пандемии коронавируса.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" ректор вуза Александр Колсанов, в настоящее время студенты работают в поликлиниках, обзванивая по поручению врачей пожилых людей и иных пациентов.
"Ребята сидят в отдельном помещении с телефоном, они получают задание на день. Обзванивают пожилых людей, пациентов к которым уже приходил врач и теперь нужно оперативно узнать его состояние. Эта работа помогает врачу выстроить приоритезацию в своей работе", - сказал ректор.
Как пояснил агентству "Интерфакс-Поволжье" координатор штаба Артем Сергеев, в настоящее время в поликлиниках Самары работают около 100 студентов-волонтеров разных факультетов медуниверсита, начиная с третьего по шестой курс.
"За одну смену один студент-волонтер обзванивает около 100 прикрепленных к конкретному участку пациентов. Помимо 100 волонтеров, работающих уже сейчас в ежедневном режиме, в общей базе сейчас около 200 человек, которые готовы в случае необходимости подключиться к этому процессу", - сказал Сергеев.
Собеседник агентства отметил, что работа волонтеров не оплачивается.
"Студенты проявляют свою гражданскую позицию, высокие врачебные качества. Идут по доброй воле помогать тем, кто в этом нуждается", - подчеркнул Сергеев.
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