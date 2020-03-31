РПЦ направит священников и волонтеров к больным коронавирусом

31.03.20 12:52

© РИА Новости. Александр Гальперин

31 марта. Interfax-Russia.ru - В синодальном Отделе по благотворительности сформировали группы священников, которые готовы в любое время по просьбе больных коронавирусом прийти к ним в больницу или на дом, сообщил во вторник "Интерфаксу" пресс-секретарь отдела Василий Рулинский.

Накануне глава синодального отдела епископ Пантелеимон провел для них инструктаж по мерам предосторожности для защиты от инфекции, священники получили наборы средств индивидуальной защиты. Кроме того, епископ пообщался с волонтерами, помощниками больничных священников, также готовых реагировать на вызовы о помощи.

В свою очередь, православная служба помощи "Милосердие" объявила о старте программы бесконтактной доставки продуктов и лекарств нуждающимся. По круглосуточному телефону горячей линии 8 (495) 542-00-00 могут оставить заявку на помощь одинокие люди старше 65 лет, которым нужны продукты и предметы первой необходимости; люди, оказавшиеся в экстренной ситуации вследствие эпидемии; представители больниц, нуждающихся в помощи волонтеров.

В усиленном режиме работают и проекты помощи бездомным службы "Милосердие", куда ежедневно обращаются не менее 150 человек. "Милосердие" проводит дополнительную дезинфекцию территории "Ангара спасения" для бездомных и делает их питание более калорийным. При первых признаках недомогания бездомного направляют к врачу. Если необходимо, обеспечивают средствами индивидуальной защиты, а также приобретают билеты домой тем, кто оказался на улице в Москве.