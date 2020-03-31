Только 10% заболевших COVID-19 в Москве посещали Европу в последние 14 дней

31.03.20 12:56

© РИА Новости. Максим Богодвид

31 марта. Interfax-Russia.ru - Только 10% среди 387 новых заболевших COVID-19 в Москве в последние две недели посещали европейские страны.

"Около 10% из 387 новых заболевших в последние две недели посещали европейские страны", - сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1 613 случаев коронавируса.

"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - отметили в штабе.

Среди новых заболевших в Москве больше трети - молодые люди от 18 до 40 лет, и приблизительно 5% - дети.

"Среди новых заболевших - около 40% людей от 40 до 65 лет и почти 35% - от 18 до 40 лет. Еще 20% - люди в старше 65 лет и примерно 5% - дети", - сообщили в оперштабе.

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России сообщил, что количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России превысило 2 тыс., увеличившись на 500 за сутки.

"В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 2 337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах", - говорится в сообщении оперштаба. В нем отмечается, что за последние сутки в России зарегистрировано 500 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах.

Большая часть новых заболевших (387) выявлено в Москве, за ней следует Санкт-Петербург (48), Дагестан (9), Свердловская область (9), Мурманская область (6), Бурятия (6), Татарстан (5), Пензенская область (5), Ленинградская область (3), Ростовская область (3), Воронежская область (2), Астраханская область (2), Башкирия (2), Тюменская область (2), Приморский край (2), Костромская область (1), Калмыкия (1), Нижегородская область (1), Самарская область (1), Алтайский край (1), Иркутская область (1), Хабаровский край (1), Магаданская область (1), Крым (1).

За сутки выписаны по выздоровлению 55 человек: 42 в Москве, четверо в Подмосковье, двое в Санкт-Петербурге, по одному в Приморском, Красноярском, Краснодарском краях, Курганской, Ярославской, Ленинградской, Кировской областях. За весь период выписан 121 человек.

За сутки зафиксировано восемь летальных случаев: пять в Москве, по одному в Санкт-Петербурге, Владимирской, Пензенской областях. За весь период зафиксировано 17 летальных случаев.