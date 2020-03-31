Умерший в Пензе пациент с коронавирусом имел хронические заболевания

31.03.20 13:01

© РИА Новости. Центр по контролю и профилактике заболеваний США

31 марта. Interfax-Russia.ru - В Пензенской области умер 75-летний пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина.

"В Пензе в больнице скончался 75-летний мужчина с подтвержденным коронавирусом. Причина смерти уточняется. Имел многочисленные хронические заболевания", - сказала Черемушкина журналистам во вторник.

Ранее о летальном случае в Пензенской области сообщал оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России.

Это первый смертельный случай в Пензенской области и второй в Приволжском федеральном округе.

По последним данным, в Пензенской области 12 пациентов с подтвержденным COVID-19.