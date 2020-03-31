Производитель спортодежды в Пензе переключился на пошив защитных повязок

31.03.20 13:05

© РИА Новости. Александр Кряжев

31 марта. Interfax-Russia.ru - Компания N1SportLab (производитель спортивной одежды) полностью переориентировала свое производство в Пензе на пошив защитных повязок (масок - ИФ), сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

В сутки, уточняется в сообщении, планируется производить и отправлять в региональные торговые сети порядка 10 тыс. изделий.

По данным пресс-службы, в настоящее время цеха полностью переориентированы на изготовление масок. В целях профилактики здесь установлены кварцевые лампы, которые включают на время перерывов каждые 2 часа; рабочие места расположены на расстоянии 2 метров друг от друга. На производстве трудится только часть сотрудников, остальные переведены на домашний режим, но тоже участвуют в процессе - им было доставлено необходимое оборудование, говорится в сообщении.

Всего в производстве задействовано порядка 100 человек.

Руководитель компании Алексей Суркин проинформировал главу региона, что переориентация производства требовала оперативного решения нескольких вопросов: оптимизации рабочего процесса, подключения необходимого оборудования и закупки расходных материалов, а также обеспечения дополнительных профилактических мер для работников.

"Практически за сутки принято решение (о переориентации производства - ИФ), переставлено оборудование, привезено все необходимое. Сотрудники отнеслись с пониманием и поддержали (это решение - Иф)", - сказал Суркин.

В пресс-релизе уточняется, что это - вторая пензенская компания, приступившая к выпуску повязок, в марте выпуск этого вида продукции начался на специально созданном швейном участке крупной аптечной сети.

На сайте компании сообщается, что N1Sport основана в 2007 году, является одним из ведущих российских производителей профессиональной одежды и экипировки для индивидуальных и клубных видов спорта.