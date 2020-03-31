Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Поволжье

31.03.20 13:12

© РИА Новости. Григорий Сысоев

31 марта. Interfax-Russia.ru - Медики ряда регионов Приволжского федерального округа подтвердили новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

По данным правительства Пензенской области, в регионе пять новых случаев. Все заразившиеся контактировали с пенсионеркой с COVID-2019. Возраст новых пациентов - от 31 до 81 года.

Еще пять новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Татарстане. Об этом журналистам во вторник сообщила пресс-секретарь президента республики Лилия Галимова.

"Все случаи завозные. Вернулись из Швейцарии и Италии. Все они ранее находились на самоизоляции дома под медицинским наблюдением",- уточнила она.

По словам Галимовой, состояние больных ближе к удовлетворительному, повышения температуры не зафиксировано.

Ранее сообщалось о 14 инфицированных коронавирусом в Татарстане.

Два новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Башкирии, сообщила пресс-служба республиканского Минздрава. С момента начала эпидемии инфицирование COVID-2019 было подтверждено у семи жителей республики.

Минздрав Оренбургской области на своей официальной странице в инстаграме сообщает, что 31 марта подтвержден новый случай коронавируса - из семьи мужчины из Орска, у которого ранее диагностировали вирус. Таким образом, в регионе семь подтвержденных случаев инфекции.

Число заразившихся жителей Самарской области возросло до 15 человек, сообщил на заседании самарской губернской думы заместитель председателя регионального правительства, руководитель оперативного штаба Александр Фетисов.

"На сегодняшний момент у нас уже 15 носителей коронавируса. Еще один в Самаре подтвержден", - сказал Фетисов.

Как сообщалось, с 27 марта в Самарской области число заразившихся коронавирусной инфекцией не менялось, составляя 14 человек.

В Нижегородской области по данным на вторник, один новый подтвержденный случай заражения COVID-19 - у пациента, который прибыл из эпидемиологически неблагополучного региона, сообщает пресс-служба правительства области. При этом трое пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, 31 марта выписаны из больницы.