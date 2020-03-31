Весенний призыв в Ульяновской области переносится на 13 апреля

31.03.20 13:14

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

31 марта. Interfax-Russia.ru - Подготовка к весеннему призыву граждан на военную службу в Ульяновской области смещается как минимум на две недели, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на начальника отдела военного комиссариата области Олега Филатова.

"На основании распоряжения штаба Центрального военного округа начало весенней призывной кампании переносится на 13 апреля. Именно с этого числа планируют начать свою работу комиссии. Отправки призывников планируются с 20 мая. В случае изменения ситуации с распространением опасной инфекции, возможен дальнейший перенос сроков прибытия граждан на заседания призывных комиссий", - пояснил Филатов.

По информации военного комиссариата Ульяновской области, весенний призыв в 2020 году пройдет с учетом некоторых особенностей, связанных с профилактикой коронавируса.

"На призывных и сборном пунктах, в пути следования и в воинских частях будут соблюдать все меры профилактики и контроля по предотвращению распространения опасной инфекции. У прибывающих на пункты будет измеряться температура. Планируется разделение движения потоков призывников, чтобы не было скопления", - говорится в сообщении.

Кроме того, помещения пунктов продезинфицируют с применением бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха. Дополнительно на сборном пункте призывникам выдадут специальные контейнеры с предметами личной гигиены и маски.

"Также планируется поэтапное прибытие команд в воинские части с обязательным двухнедельным карантином. Министерство обороны разворачивает 16 противовирусных комплексов при военных госпиталях и принимает все меры по недопущению коронавирусной инфекции в воинские части Вооруженных сил РФ", - сообщается в релизе.

По информации пресс-службы, в весенний призыв в Ульяновской области подлежит вызову более 6,5 тыс. граждан, которым по результатам медицинского освидетельствования будет определена категория годности к военной службе. По предварительному заданию более 1,2 тыс. призывников будут направлены для прохождения военной службы в войска и пять призывников, подавших заявления в ходе осеннего призыва, будут проходить альтернативную гражданскую службу.