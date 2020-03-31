Минпросвещения РФ разрабатывает новую модель обучения школьников на дому

31.03.20 13:18

© РИА Новости. Дмитрий Виноградов

31 марта. Interfax-Russia.ru - Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в России готовится модель обучения школьников на дому в дистанционном формате.

"Сегодня разрабатывается новая модель обучения на дому, которая позволит школьникам возобновить общение со своими учителями. Мы к этому готовы, есть необходимые образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в ходе прямого эфира, запущенного в социальной сети "ВКонтакте" и на телеканале "Россия 24" (ВГТРК), отвечая на вопрос ведущего телеканала.

Российские школьники ушли на каникулы до 12 апреля. В части школ занятия идут в дистанционном формате, часть школ дает ученикам домашние задания.