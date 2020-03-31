Кризис и пандемия не скажутся на темпах строительства метро в Москве

31.03.20 13:19

© РИА Новости. Евгений Биятов

31 марта. Interfax-Russia.ru - Несмотря на непростую экономическую ситуацию, а также комплекс мер по недопущению распространения коронавируса, темпы и объемы работ по строительству метро снижаться не будут, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Набранные темпы строительства метро опережают плановые показатели, и мы не намерены их снижать. В настоящее время в активной проходке метро задействовано 23 проходческих щита на различных площадках, это рекордное число работающих одновременно машин", - сказал Бочкарев журналистам во вторник.

По его словам, большая часть проходческих комплексов задействована на строительстве тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ).

"Строительство самого большого в мире подземного кольца протяженностью около 70 км - это главный проект столичного метростроения. Уже сегодня по ряду участков проходка тоннелей ведется с опережением графика", - подчеркнул заммэра.

В качестве примера Бочкарев назвал участки между станциями "Кунцевская" и "Давыдково", "Зюзино" и "Воронцовская", "Университет Дружбы народов" и "Улица Новаторов", а также ряд других.

"На сегодня построено более 70% тоннелей Большого кольца. Для пассажиров уже открыты несколько участков, а в целом движение по кольцу планируется запустить в 2022-2023 году", - добавил заместитель мэра.

Ранее Бочкарев сообщал, что до конца года в Москве планируется завершить строительные работы ещё на трех станциях - "Карамышевской", "Улице Народного ополчения" и "Электрозаводской" Большой кольцевой линии подземки.