Ставрополье присоединилось к режиму самоизоляции

31.03.20 13:28

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

31 марта. Interfax-Russia.ru - Ставропольский край вошел в число регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в которых заявили о введении режима самоизоляции для жителей из-за пандемии коронавируса.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что с 22:00 мск вторника в регионе вводится "обязательный режим домашнего нахождения без права покидать дом". Он продлится до 6 утра 6 апреля.

"Мы продолжаем брать пробы у всех приезжающих из-за границы. Сегодня их прибыло 217 человек. В целом, под наблюдением - более трех тысяч. Но ситуация по-прежнему непростая. Именно поэтому мы усиливаем меры профилактики", - написал ставропольский губернатор на своей странице в инстаграме.

Он уточнил, что выйти из дома нельзя без крайней необходимости, под которой понимается обращение за неотложной медицинской помощью, следование к месту работы, выход в ближайший магазин или аптеку.

"Также на этот период будут приостановлены пассажироперевозки между муниципалитетами. В санаториях, гостиницах, пансионатах будет приостановлен прием туристов до 1 июня. Исключение - только для служебных командировок. Все учреждения культуры и развлекательные заведения - по-прежнему закрыты", - добавил Владимиров.

Ограничения не распространяются на работу правоохранительных органов и спасательных служб, работу связи, органов власти. Также передвижение будет разрешено гражданам, имеющим специальный пропуск.

По уточненным данным губернатора Ставрополья, в крае у шести человек подтверждено заражение Covid-19, все они в стабильном состоянии. Еще восемь человек находятся под подозрением на коронавирус, в том числе шесть человек из Невинномысска, один - из Кировского района и один человек из Ставрополя.

"Ждем результатов повторных проб из Новосибирского центра "Вектор". До тех пор все помещены на карантин, изолированы и находятся под медицинским наблюдением", - уточнил глава края.

В понедельник режим самоизоляции для жителей ввели власти Астраханской и Волгоградской областей, а также республики Адыгея и Ингушетия. Со вторника такой режим будет действовать в Ростовской области, Краснодарском крае, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии.