|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
31.03.20 13:28
Ставрополье присоединилось к режиму самоизоляции
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что с 22:00 мск вторника в регионе вводится "обязательный режим домашнего нахождения без права покидать дом". Он продлится до 6 утра 6 апреля.
"Мы продолжаем брать пробы у всех приезжающих из-за границы. Сегодня их прибыло 217 человек. В целом, под наблюдением - более трех тысяч. Но ситуация по-прежнему непростая. Именно поэтому мы усиливаем меры профилактики", - написал ставропольский губернатор на своей странице в инстаграме.
Он уточнил, что выйти из дома нельзя без крайней необходимости, под которой понимается обращение за неотложной медицинской помощью, следование к месту работы, выход в ближайший магазин или аптеку.
"Также на этот период будут приостановлены пассажироперевозки между муниципалитетами. В санаториях, гостиницах, пансионатах будет приостановлен прием туристов до 1 июня. Исключение - только для служебных командировок. Все учреждения культуры и развлекательные заведения - по-прежнему закрыты", - добавил Владимиров.
Ограничения не распространяются на работу правоохранительных органов и спасательных служб, работу связи, органов власти. Также передвижение будет разрешено гражданам, имеющим специальный пропуск.
По уточненным данным губернатора Ставрополья, в крае у шести человек подтверждено заражение Covid-19, все они в стабильном состоянии. Еще восемь человек находятся под подозрением на коронавирус, в том числе шесть человек из Невинномысска, один - из Кировского района и один человек из Ставрополя.
"Ждем результатов повторных проб из Новосибирского центра "Вектор". До тех пор все помещены на карантин, изолированы и находятся под медицинским наблюдением", - уточнил глава края.
В понедельник режим самоизоляции для жителей ввели власти Астраханской и Волгоградской областей, а также республики Адыгея и Ингушетия. Со вторника такой режим будет действовать в Ростовской области, Краснодарском крае, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket