Алиханов представил меры поддержки малому и среднему бизнесу, пострадавшему от коронавируса

31.03.20 13:30

© РИА Новости. Владимир Астапкович

31 марта. Interfax-Russia.ru - В Калининградской области в условиях пандемии коронавируса малый и средний бизнес получит господдержку, сообщил на своей странице в социальной сети губернатор Антон Алиханов.

"Очевидно, что малый и средний бизнес первым почувствовал на себе тотальный отток потребительского спроса. Мы понимаем, что важно поддержать самые уязвимые отрасли. Обсудили региональные меры поддержки для предприятий сферы МСП. Уже на этой неделе предприниматели могут обращаться в Фонд поддержки предпринимательства Калининградской области и консультироваться о том, как получить помощь в сложившейся ситуации", - написал Алиханов.

По его словам, уже доступны следующие региональные меры. Это оформление отсрочки арендной платы у федеральных и муниципальных арендодателей на 6 месяцев. Льготные займы под 0,1% (на эти цели выделено 500 млн рублей). Предоставление поручительства для реструктуризации кредитов.

Также работают и федеральные меры поддержки. Это понижение до 15% страховых взносов с ФОТ. Срочный займ на фонд заработной платы (до 5 млн рублей). Отсрочка по налоговым выплатам на 6 месяцев (кроме НДС).

Глава региона также отметил, что за последние три года представители МСП "отлично поработали. Собственные доходы нашего бюджета выросли на 36%, мы снизили долг региона по отношению к собственным доходам более чем на 20%. В 2018 и 2019 годах впервые за долгие годы снизили абсолютный размер государственного долга на 400 млн рублей. И всё это было бы невозможно без бизнеса, который честно платит налоги. Сейчас пришло время нам реально помочь тем, кто создаёт общественное благо, нашим предпринимателям и сотрудникам их предприятий".

Губернатор также предложил предпринимателям подумать и о других мерах региональной поддержки МСП.

Как сообщалось, в Калининградской области по состоянию на 31 марта обследовано нарастающим итогом на 4021 человек, из них выявлено 12 случаев заражения (2 человек выздоровело), остаются под медицинским наблюдением 1615 человек, в том числе 17 в специальном учреждении "Паруса надежды".