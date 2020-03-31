Глава Минздрава Самарской области подал в отставку

31.03.20 13:36

© РИА Новости. Сергей Пятаков

31 марта. Interfax-Russia.ru - Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов написал заявление об увольнении, сообщил во вторник журналистам глава региона Дмитрий Азаров.

"Министр здравоохранения Самарской области подал заявление об увольнении по собственному желанию и работает до конца недели. Сейчас идет подбор кандидатов", - сказал Азаров.

Губернатор подчеркнул, что считает ситуацию с уходом Ратманова несвоевременной. "Не вовремя", - сказал Азаров.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" информированный источник, Ратманов уходит работать в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России.

Он был назначен на должность министра здравоохранения Самарской области в ноябре 2018 года. До этого возглавлял Минздрав Северной Осетии.