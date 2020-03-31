Власти Севастополя установили посты на въездах в город

31.03.20 13:38

© РИА Новости. Константин Михальчевский

31 марта. Interfax-Russia.ru - Пять пунктов проверки транспорта установлено во вторник на въездах в Севастополь, всем измеряют температуру и собирают личные данные для предотвращения распространения коронавируса, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев журналистам.

"С сегодняшнего дня в Севастополе мы начинаем операцию по контролю за въездом в город (. . .) Проверяем, в том числе, на предмет того, что ввозится в машинах, проводится паспортный контроль", - сказал Развожаев.

Глава города напомнил, что во многих регионах России введен обязательный режим самоизоляции, однако некоторые нарушают правила.

"Данные о них будут переданы органам правопорядка по месту жительства, они будут подвергнуты штрафным санкциям", - уточнил он.

К работе в таких пунктах привлечены дружинники, которые дежурили на блокпостах в период Крымской весны. Они отвечают за информационную кампанию - напоминают о необходимости самоизоляции, рассказывают о закрытии всех туристических объектов в Севастополе.

Кроме того, на въездах дежурят бригады "скорой помощи". Медики измеряют всем температуру и при необходимости отправляют на обследование.

По словам Развожаева, за полдня уже более 50 машин развернулись и поехали обратно - в сторону Крымского моста. Пункты проверки транспорта будут работать минимум до конца недели, добавил врио губернатора.

В Крыму и Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Отменены все массовые мероприятия, на неделю закрыты кафе, часть магазинов, бассейны, салоны красоты, парки, музеи, запрещены прогулки на катерах и посещение лесов, до лета ограничена работа отелей.

На полуострове под меднаблюдением на дому и в обсерваторах остаются около 5 тыс. человек, на карантине в больницах - больше 100 пациентов. Диагноз "коронавирус" подтвержден у 16 жителей республики и пяти севастопольцев, все кроме двоих недавно вернулись из-за границы.

Вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса, зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее COVID-19 распространился за пределы КНР и затронул около 200 стран. Смертность от нового коронавируса составляет примерно 4%. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в России заразились больше 1,8 тысячи человек.