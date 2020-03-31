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31.03.20 13:40

Холодный фронт накроет Крым на три дня

© РИА Новости. Алексей Павлишак
31 марта. Interfax-Russia.ru - Похолодание ожидается в Крыму с середины до конца текущей недели, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по республике во вторник.

"В связи с прохождением холодного атмосферного фронта ночью и утром 1, 2 и 3 апреля в степных и предгорных районах Крыма и Симферополе на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки - 1...- 4", - говорится в пресс-релизе со ссылкой на синоптиков.

Спасатели предупреждают, что из-за заморозков возможна гибель сельскохозяйственных культур, повреждение почек фруктовых деревьев.

По данный с сайта гидрометцентра Крыма, 31 марта на полуострове до 16 градусов тепла.

Как сообщалось, в середине марта резкое похолодание в Крыму после теплого начала месяца негативно отразилось на посевах зерновых и технических культур: пострадали посевы озимого и ярового ячменя, кориандра, горчицы, льна, подмерзли цветки и плодовые почки на фруктовых насаждениях персика, черешни, вишни, сливы, абрикоса, яблони в нескольких районах.

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