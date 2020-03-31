Число зараженных коронавирусом в Крыму выросло до 16

31.03.20 13:44

© РИА Новости. Павел Львов

31 марта. Interfax-Russia.ru - Коронавирусная инфекция диагностирована еще у одного жителя Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"За сутки у нас один новый заболевший. Это второй внутренний случай - врач частной клиники и член семьи врача. Все остальные случаи были привозные", - сказал Аксенов во вторник на региональном оперативном штабе по COVID-19.

Как сообщалось, диагноз "коронавирус" ранее был подтвержден у 15 жителей республики и пяти севастопольцев, все кроме одного недавно вернулись из-за границы.

Против крымчанина, который нарушил режим самоизоляции и заразил врача, возбуждено уголовное дело по ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

В Крыму и Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Отменены все массовые мероприятия, на неделю закрыты кафе, часть магазинов, бассейны, салоны красоты, парки, музеи, запрещены прогулки на катерах и посещение лесов, до лета ограничена работа отелей.

Вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса, зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее COVID-19 распространился за пределы КНР и затронул около 200 стран. Смертность от нового коронавируса составляет примерно 4%. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в России заразились больше 1,8 тыс. человек.