31.03.20 13:57

© РИА Новости. Екатерина Штукина

31 марта. Interfax-Russia.ru - Вопрос газификации Забайкалья может получить новое развитие с проектом "Сила Сибири-2", не исключил глава министерства энергетики РФ Александр Новак.

"Газпром" рассматривает возможность строительства "Силы Сибири-2" и в рамках этого газопровода - газификацию регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири. В настоящее время нужно будет запросить более детальную информацию со стороны "Газпрома" о строительстве газопроводов-отводов", - сказал министр во время первого заседания совета по вопросам газификации субъектов РФ, состоявшегося во вторник в режиме видеоконференции.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" начать ТЭО и ПИР (проектно-изыскательские работы) для газопровода "Сила Сибири-2" из России в Китай через Монголию мощностью до 50 млрд куб. м в год. Глава "Газпрома" Алексей Миллер доложил, что "ресурсы Ямала и Надым-Пур-Тазовского региона Ямало-Ненецкого автономного округа, а также ресурсы Ковыктинского месторождения и Красноярского края" позволяют "в ближайшей перспективе полностью обеспечить потребности в газе таких районов Восточной Сибири, как Красноярский край, Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край".

До этого рассматривалось два варианта газификации Забайкалья.

Первый предусматривал строительство отвода от магистрального газопровода "Сила Сибири-1" по маршруту Сковородино - Чита - Улан-Удэ протяженностью 1,667 тыс. км, стоимость проекта в ценах 2015 года оценивалась в 230 млрд рублей.

Второй - строительство отвода от газопровода Иркутск - Улан-Удэ - Чита, запитанного от Ковыктинского газоконденсатного месторождения, протяженность 2,222 тыс. км. Цена строительства - 317 млрд рублей.

Цена газа при реализации столь дорогостоящих проектов, по словам Новака, для потребителей Забайкальского края в первом варианте оценивается в 10,667 тыс. рублей за куб. м, во втором - 9,829 тыс. рублей.

"Конечно, это экономически очень дорогие проекты. Поэтому здесь важно понять их экономику, экономику субсидирования, содержания газопровода, учитывая, что объем потребления не очень большой в некоторых регионах - в Забайкальском крае, Бурятии - порядка 9 млрд куб. (метров в год - ИФ) всего", - отметил министр энергетики.

"Поэтому один из вариантов рассматривается - это автономная газификация (Забайкалья - ИФ) с использованием сжиженного природного и углеводородного газа", - сказал Новак.

По его словам, все варианты газификации края "нужно считать вместе с регионом и "Газпромом", "окончательного решения пока нет".

Глава Минэнерго намерен провести совещание с "Газпромом" на эту тему, а также посетить край.

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, который вел заседание, отметил, что региону необходимо подготовить планы дальнейшего развития и точные планы потребления газа.

При этом зампред правительства Забайкальского края Геннадий Гусев во время заседания отметил, что отопительный сезон в регионе длится 8 месяцев в году. Потребность на данный момент в газе составляет примерно 4 млрд куб. м в год.

"Также мы рассматриваем на перспективу с учетом потребностей новых объектов - это около 6 млрд куб. м в год. В частности, речь идет о планах строительства ТЭЦ-3 и заводов по производству сжиженного природного газа", - сказал Гусев.

Как сообщалось, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях в феврале поручила разработать программу газификации Забайкальского края и рассмотреть возможность компенсации высоких цен на газ в регионе, который в настоящее время имеет только угольную электрическую генерацию.

"Забайкальский край - не изгой в РФ, это один из крупнейших субъектов, он тоже должен иметь программу газификации в том виде, в котором вы считаете правильным ее реализовать, чтобы туда инвесторы пошли, чтобы регион развивался", - обратилась тогда Матвиенко к зампреду "Газпрома" Виталию Маркелову.

При этом Маркелов отметил, что цена "голубого топлива" в Забайкалье может быть втрое выше, чем в центральных регионах России - 14-17 рублей за кубометр при 4,5 рублях в центральной части страны.

По расчетам властей Забайкалья, представленным на парламентских слушаниях губернатором Александром Осиповым, объем внутреннего потребления газа в регионе к 2035 году оценивается в 6,3 млрд кубометров в год.