Красноярский край получил более 1,2 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

31.03.20 14:04

© РИА Новости. Илья Питалев

31 марта. Interfax-Russia.ru - Красноярский край получил из федерального бюджета субсидии на обеспечение медикаментами для борьбы с коронавирусом, сообщил заместитель председателя краевого правительства Владимир Бахарь в понедельник.

"Край только что дополнительно получил от Федерации более 1 млрд 200 млн рублей на обеспечение необходимыми медикаментами региональной системы здравоохранения в период борьбы с коронавирусной инфекцией", - сказал Бахарь на заседании комитета по промышленной политике, транспорту и связи краевого парламента.

По словам министра, в настоящее время власти ведут переговоры с крупнейшими краевыми предприятиями-налогоплательщиками для оказания помощи региону в борьбе с Covid-19, разрабатываются меры поддержки предприятий малого бизнеса. Комплекс таких мер правительство региона представит на следующей неделе.

Также министр отметил, что в связи с текущей ситуацией у региональной экономики "есть запас прочности", в том числе, в связи с исполнением без дефицита бюджета прошлого года.