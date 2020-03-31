Госпиталь для зараженных COVID-19 в рамках учений развернули в Свердловской области

31.03.20 14:08

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31 марта. Interfax-Russia.ru - Временный госпиталь на три тысячи мест для зараженных COVID-19 в рамках учений развернут в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо" в Свердловской области, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

"Только что мы с полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым вернулись из международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо", где в рамках учений развернут временный госпиталь на 3 тыс. мест для больных. Хотя сейчас потребности в таком количестве коек нет, это важно было сделать на случай ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу", - написал глава региона в инстаграме.

По его словам, временный госпиталь необходимо доработать по части установки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и другой медицинской техники, которая "может понадобиться при осложнениях у зараженных коронавирусом пациентов".

"Мы должны быть готовы к худшему сценарию развития ситуации, хотя, конечно, надеемся, что он нам не пригодится", - резюмировал Куйвашев.

Как сообщалось ранее, в Свердловской области выявлено 33 случая COVID-19. Семь пациентов выписаны из больницы, трое находятся в состоянии средней степени тяжести, трое - в тяжелом состоянии.