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31.03.20 14:08
Госпиталь для зараженных COVID-19 в рамках учений развернули в Свердловской области
"Только что мы с полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым вернулись из международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо", где в рамках учений развернут временный госпиталь на 3 тыс. мест для больных. Хотя сейчас потребности в таком количестве коек нет, это важно было сделать на случай ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу", - написал глава региона в инстаграме.
По его словам, временный госпиталь необходимо доработать по части установки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и другой медицинской техники, которая "может понадобиться при осложнениях у зараженных коронавирусом пациентов".
"Мы должны быть готовы к худшему сценарию развития ситуации, хотя, конечно, надеемся, что он нам не пригодится", - резюмировал Куйвашев.
Как сообщалось ранее, в Свердловской области выявлено 33 случая COVID-19. Семь пациентов выписаны из больницы, трое находятся в состоянии средней степени тяжести, трое - в тяжелом состоянии.
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