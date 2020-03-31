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31.03.20 14:10

Число подтвержденных случаев коронавируса на Урале за сутки выросло на 11

© РИА Новости. Виталий Тимкив
31 марта. Interfax-Russia.ru - Девять новых случаев заражения коронавирусной инфекции подтверждено в Свердловской области, еще два - в Тюменской области, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России.

"Свердловская область - 9 (подтвержденных случаев коронавируса - ИФ) (...) Тюменская область - 2", - говорится в сообщении оперштаба.

По данным регионального оперштаба, все зараженные в Свердловской области находятся под наблюдением врачей.

Таким образом, на 31 марта в регионах Уральского федерального округа подтверждено 59 фактов заражения COVID-19. В Свердловской области число подтвержденных случаев выросло до 33, в Тюменской области - до 6.

Кроме того, в Челябинской области подтверждено 14 случаев заражения, в Ханты-Мансийском автономном округе - 5, в Курганской области - 1.

Ни одного факта заражения коронавирусом не было выявлено в Ямало-Ненецком автономном округе.

В оперативном штабе Свердловской области сообщили, что на 31 марта из больницы Екатеринбурга были выписаны семь человек. Состояние троих пациентов, находящихся в больнице, оценивается как средней степени тяжести, еще троих - тяжелое.

В Курганской области от нового коронавируса вылечилась единственная пациентка с подтвержденным диагнозом.

В свою очередь оперативный штаб Тюменской области сообщает, что два новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы у супругов, вернувшихся 15 марта из Австрии и находившихся на самоизоляции.

После первых подтвержденных анализов на коронавиус их госпитализировали в областную инфекционную больницу.

"Повторные анализы подтвердили положительный результат. У женщины на сегодня наблюдается повышенная температура, мужчина чувствует себя удовлетворительно", - отмечается в сообщении.

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