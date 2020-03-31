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31.03.20 14:10
Число подтвержденных случаев коронавируса на Урале за сутки выросло на 11
"Свердловская область - 9 (подтвержденных случаев коронавируса - ИФ) (...) Тюменская область - 2", - говорится в сообщении оперштаба.
По данным регионального оперштаба, все зараженные в Свердловской области находятся под наблюдением врачей.
Таким образом, на 31 марта в регионах Уральского федерального округа подтверждено 59 фактов заражения COVID-19. В Свердловской области число подтвержденных случаев выросло до 33, в Тюменской области - до 6.
Кроме того, в Челябинской области подтверждено 14 случаев заражения, в Ханты-Мансийском автономном округе - 5, в Курганской области - 1.
Ни одного факта заражения коронавирусом не было выявлено в Ямало-Ненецком автономном округе.
В оперативном штабе Свердловской области сообщили, что на 31 марта из больницы Екатеринбурга были выписаны семь человек. Состояние троих пациентов, находящихся в больнице, оценивается как средней степени тяжести, еще троих - тяжелое.
В Курганской области от нового коронавируса вылечилась единственная пациентка с подтвержденным диагнозом.
В свою очередь оперативный штаб Тюменской области сообщает, что два новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы у супругов, вернувшихся 15 марта из Австрии и находившихся на самоизоляции.
После первых подтвержденных анализов на коронавиус их госпитализировали в областную инфекционную больницу.
"Повторные анализы подтвердили положительный результат. У женщины на сегодня наблюдается повышенная температура, мужчина чувствует себя удовлетворительно", - отмечается в сообщении.
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