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31.03.20 14:38

Граждан РФ с 3 апреля начнут оповещать по смс о нарушениях режима карантина

© РИА Новости. Стрингер
31 марта. Interfax-Russia.ru - С 3 апреля в России начнется СМС-информирование граждан о нарушениях ими карантина, параллельно данные будут поступать в МВД, Минздрав и Роспотребнадзор для принятия мер в отношении нарушителей.

Соответствующее поручение премьер РФ Михаил Мишустин дал Минкомсвязи, МВД России, Минздраву и Роспотребнадзору.

Им поручено "обеспечить, начиная с 3 апреля, информирование граждан через СМС-сервисы и Единый портал госуслуг о случаях нарушениями ими условий карантина, а также передачу данных о таких случаях в МВД, Минздрав, Роспотребнадзор и рабочую группу Госсовета по противодействию распространения коронавируса".

Передача информации будет осуществляться "в целях принятия превентивных мер в отношении соответствующих лиц".

Поручение дано по итогам президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, состоявшегося 30 марта.

Кроме того, правительство РФ поручило Минздраву России и руководителям регионов с 1 апреля предоставлять в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом сведения о заболевших этой инфекцией и контактировавших с ними лицах.

"Минздраву России совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ обеспечить представление, начиная с 1 апреля 2020 года, в Минкомсвязи России и рабочую группу Госсовета РФ по противодействию распространения коронавируса сведений о гражданах, заболевших новой коронавирусной инфекцией, контактировавших с ними лицах, а также гражданах, находящихся на карантине", - говорится в решениях координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

"Минкомсвязи России обеспечить с 1 апреля 2020 года получение от сотовых операторов сведений о номерах мобильных телефонов указанных выше лиц", - указано в документе.

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