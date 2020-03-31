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31.03.20 15:27

Омбудсмен Петербурга призвал определить порядок карантина в законе

© РИА Новости. Алексей Даничев
31 марта. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов считает, что в законодательстве необходимо конкретизировать порядок осуществления карантина - четкая регламентация помогла бы повысить сознательность людей.

"Что такое карантин? Какие меры он подразумевает? Действующее законодательство по сути оставляет эти вопросы открытыми(...) В законе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения говорится, что "порядок осуществления карантина регламентируется правовыми актами РФ", а таких актов нет. Поэтому некоторые люди, если у них не хватает сознательности, недоумевают, на каком основании они должны сидеть дома", - сказал Шишлов во вторник в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Петербурге.

"На мой взгляд, Государственная дума сильно запаздывает в вопросах правового регулирования сложившейся ситуации. Мы уже не первую неделю живем в условиях распространения инфекции, но до сих пор адекватного реагирования, необходимого на уровне федерального закона, нет, что ставит в сложное положение руководителей органов исполнительной власти в субъектах Федерации", - считает омбудсмен.

Вместе с тем Шишлов отметил, что меры по борьбе с распространением Covid-19, которые принимаются, в том числе правительством Петербурга, правильные и необходимые. Он призвал горожан выполнять рекомендации властей, соблюдать социальное дистанцирование и заботиться о себе и близких.

Шишлов добавил, что в сложившейся ситуации государство должно проявлять максимальную заботу о гражданах. "Сейчас наиболее правильный путь государственной защиты - прямая поддержка людей, в том числе и деньгами. Отчасти такие меры уже приняты в отношении пожилых людей (...) Но здесь еще важно поддержать малый и средний бизнес, индивидуальных предпринимателей", - сказал омбудсмен.

Также важно решить вопрос обеспечения средствами индивидуальной защиты людей, занятых в системе жизнеобеспечения, например, соцработников, отметил Шишлов.

С понедельника правительство Петербурга ввело в городе режим самоизоляции. Распоряжение обязывает граждан в возрасте старше 65 лет, находящихся на территории Санкт-Петербурга, соблюдать режим самоизоляции по 14 апреля включительно и не покидать место проживания. Для остальных документ носит рекомендательный характер.

Распоряжение не распространяется на тех работников предприятий, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, а также на работников здравоохранения.

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