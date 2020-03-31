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31.03.20 15:31

Свердловский замгубернатора не исключает продления нерабочей недели

© РИА Новости. Антон Денисов
31 марта. Interfax-Russia.ru - Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков не исключил, что неделя, объявленная нерабочей, может быть продлена.

"Я здесь могу, как любой гражданин, строить некие прогнозы. Это вероятно, но это будет зависеть от той конкретной ситуации, с которой мы будем иметь дело, и в целом страна будет иметь дело", - сказал замгубернатора на брифинге во вторник, отвечая на вопрос журналистов о том, насколько велика вероятность, что нерабочие дни будут продлены как в стране, так и в регионе.

По его словам, ситуация прояснится в ближайшие один-два дня. Также он предложил свердловчанам отложить всевозможные виды досуга на улице на ближайшие две недели.

"Давайте сделаем как минимум двухнедельный перерыв, тогда мы сможем в дальнейшем более эффективно заниматься спортом. Все, что касается просто тусовочных, прошу прощения, дел - они должны быть сведены к безусловному нулю. Когда я вижу гуляющие, активно общающиеся группы в парках, скверах, на улицах, совершенно твердо могу сказать, что это создает дополнительные риски, и шутить по этому поводу не нужно", - сказал Креков.

Как сообщалось, в Свердловской области на 31 марта подтверждено 33 случая заражения коронавирусом. Семь человек выписаны из больницы, трое пациентов находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, трое - в тяжелом состоянии.

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