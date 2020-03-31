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31.03.20 17:45
Власти сибирских регионов вводят режимы самоизоляции для населения
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин ввел в регионе режим полной самоизоляции с 22:00 31 марта до 22:00 14 апреля.
"Эпидемия коронавируса серьезно изменила нашу жизнь, и власть принимает экстраординарные меры, чтобы предотвратить распространение заболевания. Пока нет сыворотки и вакцины, рецепт у нас один - максимальное сокращение контактов между людьми. Если мы не хотим повторить судьбу многих европейских стран, где от коронавируса умирают десятки тысяч, нам нужно принять самые жесткие меры", - цитирует пресс-служба обладминистрации слова Жвачкина.
Режим предполагает постоянное нахождение дома всех, кто не работает. Можно покидать свои квартиры для похода в магазин за продуктами, выноса мусора, выгула собак. Соблюдение режима будет контролироваться.
Режим самоизоляции введен со вторника и в Кемеровской области, сообщил в соцсетях губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
"По примеру других регионов России, сегодня мы вводим временный режим самоизоляции для всех граждан", - сказал Цивилев.
Он отметил, что прорабатывается режим въезда на территорию Кузбасса гражданам, которые не проживают в регионе постоянно. Местному населению рекомендовано не покидать регион. Вместе с тем, закрыты все заведения общепита, остановлена работа туристических объектов. Кроме того, как и в других регионах, гражданам рекомендовано ходить за покупками только в ближайшие к дому магазины и аптеки, а также выгуливать домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.
Указ о введении режима самоизоляции подписал и глава Тувы Шолбан Кара-оол, сообщает пресс-центр правительства региона во вторник. Согласно указу, режим самоизоляции вводится до особого распоряжения. Людям необходимо не покидать места проживания и соблюдать дистанцию в 1,5 метров друг от друга.
Аналогичные меры приняло и руководство Хакасии.
"Ожидается, что всеобщая самоизоляция будет введена в республике с 1 апреля и действовать будет несколько дней. Меры по соблюдению режима со стороны правоохранительных органов будут значительно усилены. По поручению главы региона Валентина Коновалова готовятся соответствующие изменения в постановление правительства Хакасии о введении режима повышенной готовности", - говорится в сообщении правительственной пресс-службы.
Также указ о режиме самоизоляции подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, запретив жителям в возрасте от 65 лет покидать места проживания.
В свою очередь исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев ввел режим самоизоляции, внеся изменения в подписанный 18 марта Указ о повышенной готовности в связи с коронавирусом.
"Введение режима самоизоляции на территории Иркутской области - мера вынужденная, она будет вводиться поэтапно. Основная наша задача - минимизация распространения вируса. Также хочу заметить, что с сегодняшнего дня ужесточились наказания для юрлиц за распространение недостоверной информации. Считаю это правильным и призываю журналистов, СМИ, а также блогеров и авторов телеграм-каналов ответственно относиться к публикуемой информации", - цитирует пресс-служба регионального правительства Кобзева.
Во время режима самоизоляции жители Иркутской области обязаны соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование) в общественных местах и транспорте, за исключением такси; не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медпомощью, угрозы жизни и здоровью, поездок на работы (если она не приостановлена в соответствии с настоящим указом), приобретения товаров первой необходимости и выноса мусора. Выгул домашних животных разрешен на расстоянии, не превышающем 100 метров от жилья.
С 31 марта режим самоизоляции ввели и в Республике Алтай. В пресс-центре республиканского правительства агентству "Интерфакс-Сибирь" сообщили, что он введен до 5 апреля для всех, а для людей старше 65 лет - до 14 апреля включительно. Ограничения не распространяются на медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов, Роспотребнадзора, всех, кто обеспечивает охрану общественного порядка, защиту жизни, здоровья, безопасности жителей региона.
В Красноярском крае тоже вводится режим самоизоляции, однако его детали пока уточняются.
"С завтрашнего дня в Красноярском крае вводится режим самоизоляции. Подробности о соответствующем указе губернатора края будут размещены в ближайшее время. Аналогичный режим уже введен в большинстве субъектов Российской Федерации", - сообщили журналистам в пресс-службе краевого правительства во вторник.
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