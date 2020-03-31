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31.03.20 15:42

ФНС с 16 марта приостановила подачу заявлений о банкротстве компаний

© РИА Новости. Михаил Климентьев
31 марта. Interfax-Russia.ru - Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила подачу заявлений о признании компаний банкротами, заявил глава ведомства Даниил Егоров в ходе совещания у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Что касается урегулирования банкротства. На сегодняшний день с 16-го марта мы приостановили любые заявления на банкротства компаний, то есть налоговая служба никаких заявлений на банкротство не подает", - сказал Егоров.

Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект, наделяющий правительство РФ правом вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве в исключительных случаях, например, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и существенном изменении курса рубля. Он был разработан в рамках борьбы с пандемией COVID-19."Для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) правительство РФ вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами", - говорится в тексте закона.

Наряду с этим кабмин также самостоятельно сможет определять категории лиц, виды экономической деятельности, в отношении которых будут действовать временные ограничения. Он же будет определять и продлевать при необходимости срок моратория. Заявления о несостоятельности, поданные во время действия такого моратория, будут возвращаться. Аналогичная судьба будет и у поданных ранее заявлений, вопрос о принятии которых не был решен арбитражным судом к моменту введения моратория. В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) не будут размещаться уведомления кредиторов о намерении обанкротить компанию, которая подпала под защитные меры. Уведомления, поданные к моменту введения моратория, не дают кредиторам права на обращение в суд.

Во время моратория запрещается обращать взыскание на заложенное имущество, в том числе во внесудебном порядке. Кроме того, приостанавливается исполнительное производство по имущественным взысканиям по требованиям, возникшим до введения моратория. Однако в ходе доработки документа депутаты уточнили, что "при этом не снимаются аресты на имущество должника и иные ограничения в части распоряжения имуществом должника, наложенные в ходе исполнительного производства".

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