У 7 жителей Ивановской области тесты на COVID-19 дали положительные результаты

31.03.20 15:52

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

31 марта. Interfax-Russia.ru - В медучреждения Ивановской области госпитализированы семь человек с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, сообщил журналистам во вторник директор регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.

"На данный момент официально зарегистрированы девять случаев коронавирусной инфекции. По пяти положительным экспресс-тестам, зафиксированным ранее, результаты отправлены в федеральную лабораторию для подтверждения или опровержения диагноза. Ожидается ответ. За сутки выявлено еще два положительных экспресс-теста, они также отправлены в лабораторию в Москву. Один из этих людей из списка контактов нейрохирурга, второй прилетел из-за границы", - сказал Фокин.

Итого, по его словам, в регионе 16 пациентов, которых медики ведут как больных с короновирусом.

"Круг контактов определен и отработан, все контактировавшие граждане находятся на карантине", - отметил глава облздрава.

На сегодняшний день под наблюдением медиков остаются 1028 человек с разными сроками окончания карантина. За сутки выписаны 290 человек. Взяты под наблюдение 112 человек.

Он также остановился на вопросе распространённости на территории региона пневмонии.

"Роста заболеваемости пневмонией не происходит, мы идем на уровне прошлого года, в день выявляется от 21 до 25 пневмоний. Говорить об увеличении количества пневмоний сегодня нельзя. Также нельзя говорить и о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ. Ситуация сейчас сложная. Мы работаем в условиях эпидемии по гриппу и ОРВИ, и в условиях опасности распространения коронавирусной инфекции. Поэтому так важна самоизоляция", - подчеркнул Фокин.

По словам главы облздрава, в связи с тем, что растет и количество заболевших, и потенциальное число их контактов, а также увеличивается количество жалоб на несоблюдение ограничений и санитарных норм, оперативный штаб 31 марта принял решение регламентировать нормы содержания мест общего пользования в период повышенной готовности. Это коснется розничных магазинов, автозаправочных станций и общедомовых пространств. Также ограничительные меры коснутся салонов красоты, бань и саун. Контроль начнется с 1 апреля.