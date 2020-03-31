Изолировать болезнь: несколько модульных больниц построят в России для борьбы с коронавирусом
  
Процесс небыстрый: клинические испытания вакцины от коронавируса начнут через 5-6 месяцев
   
Борьба с вирусом: российские военные продолжают работу в Италии
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
31.03.20 16:02

Открытие нескольких торговых центров в Москве отложено "до лучших времен"

© РИА Новости. Алексей Майшев
31 марта. Interfax-Russia.ru - Открытие нескольких объектов торговой недвижимости, запланированное на первый квартал текущего года в Московском регионе, перенесено на более поздние сроки, сообщили в компании Knight Frank.

"Открытия аутлетов The Outlet и Vnukovo Premium Outlet, а также объектов редевелопмента сети кинотеатров ADG Group, анонсированные на I квартал 2020 года, перенесены на следующие кварталы. Последствием эпидемиологической ситуации в стране также станет перенос сроков открытия ряда объектов, запланированных во второй половине 2020 года, рост уровня вакансии на фоне кризиса и ввода новых торговых площадей, и соответственно, изменение коммерческих условий как по действующим, так и по новым", - рассказали эксперты компании.

По их данным, по итогам I квартала 2020 года общий объем предложения рынка торговой недвижимости Москвы составил 13,5 млн кв.м (арендопригодная (GLA) - 6,51 млн кв.м). Показатель обеспечило открытие двух торговых центров: в составе МФК "Квартал West" (GLA 58 тыс. кв. м) и в составе тематического парка развлечений "Остров Мечты" (GLA 70 тыс. кв.м). Стоит отметить, что второй объект на текущий момент не функционирует в связи с введенными ограничениями на работу развлекательных центров.

Ввод нового предложения суммарной арендопригодной площадью 138 тыс. кв.м составляет только 17,3% от всего запланированного на 2020 год объема.

Согласно планам, анонсированным девелоперами торговых объектов, в 2020 году на столичном рынке планируется ввести около 794 тыс. кв.м торговых площадей. Из 29 заявленных к открытию ТЦ четыре входят в состав различных ТПУ.

Эксперты отмечают, что конец квартала отмечен закрытием целого ряда ТЦ и магазинов, кафе, ресторанов, в связи с чем ряд владельцев, например, МЕГИ, пошли на встречу арендаторам и отменили начисление арендной платы на весь срок закрытия магазинов в составе торговых центров, напоминают эксперты. Она прогнозируют, что показатели второго квартала будут заметно отличаться от прогнозов.

"Поскольку рынок вошел в период турбулентности только в середине марта, основные рыночные показатели еще не успели скорректироваться, серьезные изменения нас ожидают во II квартале", - говорится в исследовании.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  31.03.20 16:31
У главврача Коммунарки Проценко выявлен коронавирус
.
  31.03.20 14:46
Драматург Леонид Зорин скончался в возрасте 95 лет
.
  31.03.20 14:44
Писателя-фронтовика Бондарева похоронят на Троекуровском кладбище
.
  31.03.20 13:19
Кризис и пандемия не скажутся на темпах строительства метро в Москве
.
  31.03.20 12:56
Только 10% заболевших COVID-19 в Москве посещали Европу в последние 14 дней
.
  31.03.20 12:37
Суд подтвердил законность передачи опеке девочки, жившей в столичной клинике
.
  31.03.20 11:40
Более сотни пациентов с COVID-19 находятся в столичной Филатовской больнице
.
  31.03.20 10:44
Собственников жилья в Москве освободят от взносов на капремонт по 30 июня
.
  31.03.20 10:22
"Аэроэкспресс" в московские аэропорты с 1 апреля будет ходить раз в час
.
  31.03.20 10:14
Более 10 тыс. человек обратились за пособиями по безработице в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket