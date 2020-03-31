Открытие нескольких торговых центров в Москве отложено "до лучших времен"

31.03.20 16:02

© РИА Новости. Алексей Майшев

31 марта. Interfax-Russia.ru - Открытие нескольких объектов торговой недвижимости, запланированное на первый квартал текущего года в Московском регионе, перенесено на более поздние сроки, сообщили в компании Knight Frank.

"Открытия аутлетов The Outlet и Vnukovo Premium Outlet, а также объектов редевелопмента сети кинотеатров ADG Group, анонсированные на I квартал 2020 года, перенесены на следующие кварталы. Последствием эпидемиологической ситуации в стране также станет перенос сроков открытия ряда объектов, запланированных во второй половине 2020 года, рост уровня вакансии на фоне кризиса и ввода новых торговых площадей, и соответственно, изменение коммерческих условий как по действующим, так и по новым", - рассказали эксперты компании.

По их данным, по итогам I квартала 2020 года общий объем предложения рынка торговой недвижимости Москвы составил 13,5 млн кв.м (арендопригодная (GLA) - 6,51 млн кв.м). Показатель обеспечило открытие двух торговых центров: в составе МФК "Квартал West" (GLA 58 тыс. кв. м) и в составе тематического парка развлечений "Остров Мечты" (GLA 70 тыс. кв.м). Стоит отметить, что второй объект на текущий момент не функционирует в связи с введенными ограничениями на работу развлекательных центров.

Ввод нового предложения суммарной арендопригодной площадью 138 тыс. кв.м составляет только 17,3% от всего запланированного на 2020 год объема.

Согласно планам, анонсированным девелоперами торговых объектов, в 2020 году на столичном рынке планируется ввести около 794 тыс. кв.м торговых площадей. Из 29 заявленных к открытию ТЦ четыре входят в состав различных ТПУ.

Эксперты отмечают, что конец квартала отмечен закрытием целого ряда ТЦ и магазинов, кафе, ресторанов, в связи с чем ряд владельцев, например, МЕГИ, пошли на встречу арендаторам и отменили начисление арендной платы на весь срок закрытия магазинов в составе торговых центров, напоминают эксперты. Она прогнозируют, что показатели второго квартала будут заметно отличаться от прогнозов.

"Поскольку рынок вошел в период турбулентности только в середине марта, основные рыночные показатели еще не успели скорректироваться, серьезные изменения нас ожидают во II квартале", - говорится в исследовании.