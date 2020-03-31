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31.03.20 16:31
У главврача Коммунарки Проценко выявлен коронавирус
"У главного врача "Коммунарки" Дениса Проценко диагностирован коронавирус", - сообщили в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК)
В свою очередь, медики больницы сказали "Интерфаксу", что Проценко находится в удовлетворительном состоянии.
"Состояние Проценко нормальное, он находится у нас, в Коммунарке", - сказал один из врачей.
Сам Проценко подтвердил, что его тест на коронавирус дал положительный результат, однако сообщил, что чувствует себя хорошо и продолжает работу.
"Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций", - написал Проценко в своем фейсбуке во вторник.
"Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело...", - добавил врач.
В свою очередь руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы Анна Федермессер сдала анализ на коронавирус и ушла на карантин, сообщила ее пресс-служба.
"Анна Константиновна сейчас на карантине, чувствует себя хорошо. Она сдала анализы, как и все, кто контактировал с Денисом Николаевичем", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Федермессер во вторник.
Результат теста пока неизвестен, отметил собеседник агентства.
На днях Федермессер взяла интервью у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Также в Кремле призвали не волноваться о состоянии здоровья президента РФ Владимира Путина в связи с сообщениями о положительном тесте на коронавирус у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, общавшегося с главой государства на прошлой неделе.
"Путин регулярно тестируется. Все нормально", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом он ответил на вопрос, делал ли тест на коронавирус президент и какие меры приняты в связи с информацией об обнаружении коронавируса у Проценко.
24 марта президент РФ Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом пациентов.
В ходе посещения Путиным больницы, как сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, были соблюдены все меры безопасности. Президент надел желтый защитный комбинезон и черную маску, однако по "чистой зоне" передвигался в обычном костюме. В одном из боксов Путин пообщался с пациентом и поинтересовался его состоянием. Кроме того, президент пообщался с Проценко.
Проценко - главный внештатный специалист по анестезиологии - реаниматологии департамента здравоохранения Москвы, главный врач ГБУЗ Городская клиническая больница № 40 ДЗМ, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО "РНИМУ имени Н.И. Пирогова" Минздрава России, к.м.н.
Родился 18 сентября 1975, окончил в 1999 году Московскую медицинскую академию им. И.М. Сеченова по специальности "лечебное дело", в 2000 году - интернатуру по специальности "анестезиология и реаниматология" в Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова. В 2003 году в Российском государственном медицинском университете защитил диссертацию на соискание научной степени кандидата медицинских наук.
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