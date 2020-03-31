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31.03.20 16:18

В Свердловской области из-за COVID-19 перенесли выборы

© РИА Новости. Виталий Аньков
31 марта. Interfax-Russia.ru - Выборы и довыборы в муниципальные и региональные органы власти, которые должны были пройти в Свердловской области в ближайшее время, перенесены, сообщает департамент информполитики региона.

"В Свердловской области в связи с ограничениями, связанными с профилактикой распространения COVID-19, были перенесены предстоящие в ближайшее время выборы и довыборы муниципального и регионального значений", - говорится в сообщении.

В частности, отложены довыборы в городские думы Полевского, Невьянска и Верхней Салды и перенесено заседание думы по выбору главы городского округа Рефтинский.

Ожидается, что в ближайшее время избиркомом также будет принято решение о переносе довыборов депутата свердловского Заксобрания, назначенных на 17 мая.

"Новые даты голосований еще не назначены. Этот вопрос будет решаться, когда станут ясны сроки преодоления сложившейся ситуации", - цитирует вице-губернатора Сергея Бидонько департамент.

Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому в регионе вводятся дополнительные меры для остановки распространения коронавирусной инфекции. Жителей, в частности, попросили выходить из дома лишь для покупок продуктов и товаров первой необходимости в ближайшем магазине, а также посещения аптеки или врача.

Также жителям можно выйти из дома для выноса мусора и выгула собаки.

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