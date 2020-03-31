Пермский край и Кировская область вводят режим самоизоляции для жителей

31.03.20 16:33

© РИА Новости. Александр Кряжев

31 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Пермского края со 2 апреля вводят полный режим самоизоляции для всех жителей региона для борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил журналистам врио губернатора региона Дмитрий Махонин после заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса во вторник.

"Сегодня на оперативном штабе было принято решение, что всех жителей Пермского края переводим в режим самоизоляции (...) Мы даем гражданам сутки для того, чтобы они определились с местом, где они будут находиться на самоизоляции. Завтра последний день, чтобы подготовиться. С четверга мы вводим полный режим, срок (действия - ИФ) пока не ограничен", - сказал Махонин.

По его словам, разрешено посещение магазинов, аптек, выгул домашних животных. При этом нахождение на улице разрешено только в средствах защиты.

"У нас введена система патрулирования вместе с полицией, Росгвардией, волонтерами и казачьим обществами", - подчеркнул он.

Режим самоизоляции не распространяется на тех, кто работает в социально-важных направлениях. Для них, в частности, предусмотрено введение системы специальных пропусков, разрешающих передвижение. Первое время такие пропуски будут выдаваться работодателями, а в дальнейшем будут применяться бланки строгой отчетности, пояснил врио главы края.

Аналогичный режим самоизоляции вводится и в Кировской области.

"Президент Российской Федерации объявил эту неделю нерабочей, и мы надеялись, что жители нашего региона не воспримут данную меру, как каникулы. Но первые же дни показали, что большое количество кировчан не спешат самоизолироваться. Поэтому правительство Кировской области приняло решение распространить меры самоизоляции не только на людей старше 65 лет, но и на всех жителей региона", - сказал глава региона Игорь Васильев, чьи слова приводятся в пресс-релизе областного правительства.

Так, с 31 марта по 5 апреля жителям региона необходимо будет соблюдать режим самоизоляции. Гражданам нельзя покидать места проживания за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев поездки к месту работы и обратно (если она не приостановлена). Также кировчанам разрешается ходить в ближайшие магазины, выгуливать домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома и выносить бытовой мусор.

Ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и других, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан.

Васильев подчеркнул, что помимо сбережения здоровья людей необходимо решать еще одну не менее важная задачу - сохранить экономику региона, а соответственно и рабочие места.

"Сегодня продолжают работать предприятия непрерывного цикла, предприятия обеспечивающие функционирование жилищно-коммунального хозяйства, сельскохозяйственные, предприятия, в том числе занимающиеся переработкой сельхозпродукции и поставкой ее в торговые сети не только Кировской области. Очень важно в этот непростой период сохранить и укрепить экономические связи между регионами, для этого обращаюсь к руководителям предприятий с просьбой обеспечить все необходимые меры безопасности для своих сотрудников. И сделать это нужно так, чтобы предприятия всех видов и форм собственности смогли функционировать безопасно в условиях пандемии!" - резюмировал глава Кировской области.

Ранее сообщалось, что подобные режимы ввели большинство регионов Приволжского федерального округа. Такие решения не приняты пока только в Оренбургской и Пензенской областях.