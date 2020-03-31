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31.03.20 16:47

Граница между Санкт-Петербургом и Ленобластью останется открытой

© РИА Новости. Игорь Подгорный
31 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области не будут закрывать границу между субъектами, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

"Мы договорились сегодня с Александром Дмитриевичем (Бегловым). Мы ни в коем случае не закроем границу между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Это полный абсурд. Мы одна страна, мы единый субъект, у нас единые связи: экономические, социальные, транспортные", - сказал Дрозденко в эфире телеканала "ЛенТВ24" во вторник.

Также глава региона от лица властей обоих субъектов попросил граждан строго соблюдать режим самоизоляции.

Губернатор добавил, что к середине апреля на постах ГИБДД начнут замерять температуру у петербуржцев, возвращающихся в город с дач. "У тех людей, у которых будет повышенная температура, они будут проходить обязательную самоизоляцию, у них будет взят анализ на коронавирус", - уточнил Дрозденко.

Он также подчеркнул, что режим карантина в населенных пунктах Ленинградской области, где были выявлены заболевшие COVID-19 (Мурино, Кингисепп), будет ужесточаться. Он также допустил, что список таких населенных пунктов, закрытых на въезд и выезд, будет расширен.

Ранее сообщалось, что в понедельник Дрозденко подписал распоряжение, согласно которому между районами и поселениями региона ограничено перемещение, выехать из них можно только по работе. Дрозденко также сообщал, что за выходные в регион уехало более 1 млн петербуржцев, им рекомендовано оставаться в населенном пункте, где находятся их дачи.

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