Власти Башкирии готовят меры по преодолению последствий COVID-19 для экономики региона

31.03.20 16:54

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

31 марта. Interfax-Russia.ru - Глава Башкирии Радий Хабиров прогнозирует после пандемии COVID-19 наступление сложных экономических последствий и массовую безработицу, инициирует разработку соответствующих мер.

"Вопрос экономики со всей очевидностью сейчас представляет для нас еще более страшную надвигающуюся угрозу, которую мы пока не осознаем, поскольку вся наша энергия направлена на борьбу с угрозой коронавируса. (...) Одна из главных и страшных проблем, которая уже на нас сейчас уже начинает накатываться - это проблема безработицы. Это - страшная проблема, потому что будет исчисляться тысячами и десятками тысяч (безработных - ИФ) людей", - сказал он на оперативном правительственном совещании во вторник.

Пока, по данным регионального Минтруда, представленным на совещании, исходя из мониторинга 456 предприятий с общей численностью работников 170 тыс. человек и 22 системаобразующим предприятиям, число лиц, находящихся под риском увольнения, составляет 3,374 тыс. человек.

Он добавил, что в республике создается оперативный штаб по экономической устойчивости и поддержке предпринимательства и малого бизнеса, который возглавит первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров. Планируется, что новый штаб выработает, в том числе, предложения по поддержке занятости.

"Мы приняли решение о формировании фонда продуктов. Это будет своеобразный продуктовый фонд материальной помощи. (...) У нас республика продуктами - богатая: и масло есть, и молоко есть, и крупы есть, и хлеб есть. Потому прошу быть готовыми к тому, что наиболее нуждающимся нашим людям, которых много (около 150 тыс. человек - ИФ), будем предоставлять готовые продуктовые наборы. Мы пока готовимся к этому. Но, полагаю, придет время, мы будем и этим заниматься. Мы исходим из самого плохого сценария", - сказал Хабиров.

По данным вице-премьера правительства региона Ильшата Фазрахманова, к текущему моменту проанализированы возможности пищепрома, в том числе, мощности по хранению продуктов питания и логистические перспективы. В настоящее время определяется перечень и номенклатура продуктов питания, список адресатов и поставщиков.

Обращаясь к главам муниципалитетов, Хабиров напомнил, что просил их "пересмотреть ваши (муниципалитетов - ИФ) бюджеты, которые должны учитывать потенциальную возможность тяжелых последствий от коронавируса".

"Мы вчера с главой Уфы безжалостно обсуждали, какие статьи расходов можем сегодня убрать, без которых мы выживем. У нас есть целый ряд программ, проектов, которые давайте реализуем через год-два. Оставим только самое необходимое. Совершенно точно мы все с вами будем нуждаться в резервах, совершенно точно у нас будут дополнительные расходы", - подчеркнул Хабиров.

По его мнению, сложная ситуация, связанная с распространением коронавирусом, продлится "минимум два месяца". "Апрель-май <. . . > мы будем в этом режиме", - предположил Хабиров.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе правительство Башкирии представило комплекс первоочередных мер по повышению устойчивости региональной экономики с учетом внешних факторов, в том числе, связанных с распространением коронавирусной инфекции. В перечне мер, в том числе, - налоговые преференции, освобождение от арендных платежей за государственную и муниципальную собственность, введение моратория на проверки регионального и муниципального уровней и на штрафные санкции в отношении бизнеса. Объем региональной государственной поддержки в рамках этого решения правительства составит 15 млрд рублей.