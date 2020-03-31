Распространяющих фейки об эпидемиях юрлиц ждут штрафы до 5 млн рублей

31.03.20 17:03

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

31 марта. Interfax-Russia.ru - Совет Федерации одобрил поправки в КоАП об ужесточении наказания для юрлиц за распространение фейков об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

Статья 13.15 КоАП дополняется новыми частями 10.1 и 10.2.

В частности, часть 10.1 вводит наказание за распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях "под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

Также предлагается ввести наказание за распространение заведомо ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.

Подобные деяния повлекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 1,5 млн рублей до трех миллионов рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Часть 10.2 будет регулировать распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, повлекшее смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу, массовое нарушение общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

За эти нарушения будет грозить административный штраф на юридических лиц в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Повторное же совершение упомянутых правонарушений повлечет наложение административного штрафа на юридических лиц от пяти миллионов до 10 миллионов рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Закон предлагает примечание. Обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности граждан, указанными в части 10.1 настоящей статьи, признаются "чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения".