Режим самоизоляции введен в Челябинской области и на Ямале

31.03.20 17:43

© РИА Новости. Александр Кряжев

31 марта. Interfax-Russia.ru - Режим обязательной самоизоляции для жителей всех возрастов вводится на территории Челябинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Пресс-служба губернатора Челябинской области сообщает, что глава региона Алексей Текслер подписал распоряжение о введении режима обязательной самоизоляции с 31 марта.

Гражданам нельзя покидать места проживания, за исключением выхода на работу в организации, деятельность которых не приостановлена, а также посещения ближайших магазинов, выгула собак или получения экстренной медпомощи.

По данным пресс-службы, со вторника по улицам городов области будут курсировать полицейские экипажи, информирующие по громкоговорителям население о необходимости самоизоляции.

Пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа сообщает, что режим самоизоляции в регионе введен с 1 по 15 апреля для жителей старше 60 лет. Покидать квартиры разрешено в случае крайней необходимости. Работодателям, если в их штате есть сотрудники такого возраста, необходимо перевести их на удаленный режим или обеспечить оплачиваемый отпуск.

Вечером во вторник режим самоизоляции на Ямале был введен для всех жителей региона.

"Пока его даты обозначены с 1 по 5 апреля включительно. Граждане обязаны соблюдать режим и покидать своё жильё только в случае необходимости обращения за экстренной медицинской помощью или при существовании прямой угрозы для жизни и здоровья", - сообщила пресс-служба правительства Ямала.

Режим самоизоляции не распространяется на работников медицинских организаций и аптек, непрерывно действующих компаний, организаций, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости и так далее.

Как сообщалось, среди регионов Уральского федерального округа режим самоизоляции для всех жителей введен только в Свердловской области. В Тюменской области такой режим действует для жителей старше 65 лет.