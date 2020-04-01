В Красноярске двое детей заразились коронавирусом

01.04.20 06:34

© РИА Новости. Евгений Биятов

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Коронавирус зарегистрирован у двоих детей в Красноярске, сообщает в среду пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"Среди заболевших 2 детей", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что всего в регионе было зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции, все зараженные - жители Красноярска.

Также отмечается, что за последние сутки врачам в Красноярске удалось вылечить четвертого пациента, у которого ранее был зарегистрирован Covid-19. 12 человек - под подозрением, ждут результаты анализов, под наблюдением врачей находится 11 тыс. 196 человек.