Строительство Амурского ГПЗ не будет прерываться из-за карантина

01.04.20 06:38

© РИА Новости. Сергей Венявский

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Строительные работы на площадке Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ, Амурская область) будут продолжены в условиях карантина с ограничениями для проезда транспорта и граждан, которые не задействованы в технологическом процессе.

"В настоящий момент строительная площадка завода полностью локализована, на въезде на территорию завода установлены дополнительные КПП, запрещен въезд личного транспорта, движение производственного автотранспорта осуществляется строго по пропускам", - сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на ООО "Газпром переработка Благовещенск" (инвестор и заказчик проекта Амурского ГПЗ).

Отмечается, что основная часть подрядных организаций, задействованных на строительстве Амурского ГПЗ, выполняет строительные работы непрерывного цикла, поэтому приостановка их деятельности невозможна по производственно-техническим причинам.

"Они относятся к категории непрерывно действующих организаций, статус которых особым образом прописан в Указе президента о нерабочих днях. (...) Тот персонал, который не занят в непрерывном производстве, переведен на удаленную работу либо в режим нерабочих дней с соблюдением самоизоляции", - говорится в сообщении.