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01.04.20 06:38
Строительство Амурского ГПЗ не будет прерываться из-за карантина
"В настоящий момент строительная площадка завода полностью локализована, на въезде на территорию завода установлены дополнительные КПП, запрещен въезд личного транспорта, движение производственного автотранспорта осуществляется строго по пропускам", - сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на ООО "Газпром переработка Благовещенск" (инвестор и заказчик проекта Амурского ГПЗ).
Отмечается, что основная часть подрядных организаций, задействованных на строительстве Амурского ГПЗ, выполняет строительные работы непрерывного цикла, поэтому приостановка их деятельности невозможна по производственно-техническим причинам.
"Они относятся к категории непрерывно действующих организаций, статус которых особым образом прописан в Указе президента о нерабочих днях. (...) Тот персонал, который не занят в непрерывном производстве, переведен на удаленную работу либо в режим нерабочих дней с соблюдением самоизоляции", - говорится в сообщении.
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