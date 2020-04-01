Энергоаварии произошли в шести поселках Иркутской области

01.04.20 06:51

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Аварийное отключение электроснабжения произошло в среду в шести поселках Мамско-Чуйского и Бодайбинского района Иркутской области, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

В 00:10 местного времени (19:10 мск) без электроэнергии из-за аварии оказались 600 жилых домов и 15 социальных объектов в поселках Мама, Луговский, Мусковит, Колотовка и Витимский в Мамско-Чуйского районе.

"В населенных пунктах имеются резервные источники энергоснабжения, подача электроэнергии населению проводится веерно, социально значимые объекты обеспечены электроэнергией постоянно", - говорится в сообщении.

В 07:45 местного времени (02:45 мск) энергоавария произошла в поселке Балахнинский Бодайбинского района. Под отключение попало 69 жилых домов и два социальных объекта.

В ликвидации аварий задействовано 19 человек и шесть единиц техники.