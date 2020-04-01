Десятый пациент с COVID-19 госпитализирован в Новосибирске

01.04.20 06:55

© РИА Новости. Игорь Зарембо

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Десятый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Новосибирске, сообщает оперативный штаб региона.

Женщина путешествовала с другом в Нидерландах и Италии, в Новосибирск они вернулись через Москву из Амстердама.

Рейс 43710 авиакомпании Red Wings прибыл 19 марта. После возвращения находились вдвоем на самоизоляции под медицинским наблюдением.

"27 марта с легкими симптомами ОРВИ девушку доставили в инфекционную больницу, взяли пробы на COVID-19. После чего она написала отказ от госпитализации и вернулась домой. Температуры у пациентки не было, режим она добросовестно соблюдала. Накануне, после получения положительного результата скринингового исследования, пациентку поместили в стационар. Лаборатория научного центра "Вектор" подтвердила диагноз "коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении.

Таким образом, общее количество пациентов, заразившихся коронавирусом, в Новосибирской области достигло десяти.

Анализы друга пациентки в настоящий момент отрицательные. Всего рейсом 437 авиакомпании Red Wings 19 марта летели 169 пассажиров. Жителей Новосибирской области из них - 78. Специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медработники в настоящий момент связываются с ними, чтобы установить медицинское наблюдение и сделать тесты на коронавирус.