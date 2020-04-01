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01.04.20 07:33

Водитель, сбивший насмерть новосибирского тележурналиста, стал фигурантом уголовного дела

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
1 апреля. Interfax-Russia.ru - Отдел расследований ДТП УМВД России по Новосибирску возбудил уголовное дело в отношении водителя по факту ДТП, в котором погиб известный новосибирский тележурналист Антон Лучанский, сообщает ГУ МВД России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 Уголовного кодекса РФ за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, в отношении 27-летнего жителя Новосибирска", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, поздно вечером в понедельник на трамвайной остановке его сбил автомобиль, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

По информации ГУ МВД России по региону, в 21:40 по местному времени в Калининском районе на улице Богдана Хмельницкого у дома N20 водитель автомобиля Mercedes Benz Е200 наехал на пешехода, который вышел из трамвая, стоящего на остановке.

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