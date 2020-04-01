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01.04.20 08:04
Авиакомпания "Победа" отменяет все рейсы до июня
Решение принято в связи с постановлением правительства РФ, рекомендовавшим гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха. Приостановка работы позволит "сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов", заявляли в компании.
Пассажирам отмененных рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая "Победа" обещает вернуть деньги на счет в личном кабинете. Эти средства они смогут в течение года потратить на любые рейсы компании, которые возобновятся после снятия ограничений.
Ранее на фоне пандемии коронавируса "Победа" приостановила полеты из Москвы по всем своим зарубежным направлениям: в города Германии, Турции, Италии, Испании, Израиля, Кипра, Чехии, Словакии, Нидерландов, Латвии, Черногории, а также в Дубай и армянский Гюмри. Компания продолжала выполнять только рейсы по РФ, а также вывозить россиян из-за рубежа, отправляя за ними пустые самолеты.
"Победа" входит в группу "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), базируется во "Внуково", в ее парке 30 Boeing 737-800 NG.
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