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Карантинную зону для авиапассажиров с ОРВИ создадут в камчатском санатории

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
1 апреля. Interfax-Russia.ru - Пассажирам всех авиарейсов, прибывающих на Камчатку из других регионов России, в аэропорту будут измерять температуру, людей с признаками ОРВИ отправят в карантинную зону на базе местного санатория, сообщается в среду на сайте правительства Камчатского края.

"К нам сегодня прилетают пассажиры из Москвы, Новосибирска, Владивостока и Хабаровска, поэтому я принял решение возобновить контроль, который будет проводиться специалистами Роспотребнадзора и врачами. В понедельник будет развернут обсерватор на базе санатория "Жемчужина Камчатки", чтобы все, кто сегодня попадает под карантинные меры, могли находиться в одном месте под наблюдением в течение 14 суток", - приводятся в сообщении слова губернатора края Владимира Илюхина.

Как отмечается в сообщении, для того, чтобы полностью перестроиться на новую систему досмотра пассажиров внутренних рейсов, специалистам потребуется не более двух дней.

В международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) с первого апреля принимаются дополнительные меры по санитарно-карантинному контролю пассажиров региональных авиарейсов, прибывающих на полуостров.

"В среду в аэропорту проверены 195 пассажиров и 14 членов экипажа рейса N6285, прибывшего из Москвы, а также 79 пассажиров и 6 членов экипажа рейса N5616 из Владивостока. Граждане с повышенной температурой не выявлены. Все прибывшие получили памятки", - говорится в сообщении.

Илюхин отметил, что особого внимания требует и вопрос, связанный с прибытием на Камчатку тех, кто будет работать на путине, в том числе и лососевой.

"Безусловно, мы понимаем проблемы, которые стоят перед рыбацким сообществом. Эту работу невозможно выполнить без привлечения людей извне, и так было, что называется, испокон веку. Поэтому сейчас прорабатывается возможность развернуть для этой категории людей лагерь, где они могли бы находиться, не выходя за пределы аэропорта или каких-то определенных зон. Это позволит доставлять людей к месту работы, что называется, от трапа к трапу. Завтра планируется большое совещание с представителями рыбацкого сообщества по этому поводу. Решение обязательно найдем и обезопасим жителей Камчатки", - сказал Илюхин.

Подобные меры также будут предприняты по отношению к работникам горнорудных предприятий.

"Порядок будет для всех один", - отметил губернатор.

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