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01.04.20 08:24
Пособие по безработице увеличили в Иркутской области на фоне ситуации с COVID-19
"Так как пособие по безработице выплачивается с учетом районных коэффициентов, в Иркутской области максимальная величина пособия по безработице в южных районах составит 14 тыс. 556 рублей, в северных - 15 тыс. 769 рублей", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Игоря Кобзева.
Глава региона поручил областному министерству труда и занятости произвести перерасчет пособия безработным гражданам с учетом изменений.
"Перерасчет будет происходить в беззаявительном порядке", - отметил Кобзев.
В настоящее время в регионе максимальное пособие по безработице получают более 4 тыс. человек.
По данным министерства здравоохранения региона, на утро среды число зараженных коронавирусом в области остается прежним - три человека.
С 31 марта по 5 апреля включительно в Иркутской области действует режим самоизоляции.
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