Пособие по безработице увеличили в Иркутской области на фоне ситуации с COVID-19

01.04.20 08:24

Фото Александра Левчука

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Максимальный размер пособия по безработице увеличили в Иркутской области для поддержки населения в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"Так как пособие по безработице выплачивается с учетом районных коэффициентов, в Иркутской области максимальная величина пособия по безработице в южных районах составит 14 тыс. 556 рублей, в северных - 15 тыс. 769 рублей", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Игоря Кобзева.

Глава региона поручил областному министерству труда и занятости произвести перерасчет пособия безработным гражданам с учетом изменений.

"Перерасчет будет происходить в беззаявительном порядке", - отметил Кобзев.

В настоящее время в регионе максимальное пособие по безработице получают более 4 тыс. человек.

По данным министерства здравоохранения региона, на утро среды число зараженных коронавирусом в области остается прежним - три человека.

С 31 марта по 5 апреля включительно в Иркутской области действует режим самоизоляции.