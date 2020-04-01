Врачи Заполярья получат двойную зарплату за борьбу с COVID-19

01.04.20 08:30

© РИА Новости. Таисия Воронцова

1 апреля. Interfax-Russia.ru - В Мурманской области по предложению Минздрава региона врачи получат двойную оплату труда в период борьбы с COVID-19, сообщил министр здравоохранения области Дмитрий Панычев.

"Они приняли на себя основной удар в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в регионе и получат дополнительные материальные выплаты", - сказал Панычев в ходе специального заседания правительства Мурманской области во вторник вечером.

Так, все медики, которые напрямую контактируют с зараженными пациентами, включая врачей стационаров, получат дополнительно полную ставку. Врачи скорой помощи и первичной медико-санитарной помощи получат надбавку в размере 80% от среднемесячного дохода, средний медицинский персонал - 40%, младший медперсонал и прочие - 20%. Средний медперсонал стационаров получит дополнительно 50%, младший медперсонал и прочие - 30%.

Вместе с тем, глава Печенгского района Александр Морозов высказал предложение всех медицинских работников, включая санитарок, удостоить двойной оплаты труда, потому что они "весь персонал - и врачи, и санитары, весь медицинский персонал рискуют в равной степени в своей работе".

Кроме того, министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев предложил рассмотреть вопрос о дополнительных выплатах социальным работникам, которые сейчас, как и медики, несут дополнительную нагрузку.