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01.04.20 08:34
Космодром "Морской старт" пришвартовался в приморском порту
"Да, пришвартована, находится на штатном месте, предполагаем, что будет находиться не менее года", - сказал Якимчук.
Он уточнил, что агентирующей компанией для швартовки платформы были задействованы специализированные, более маневренные и управляемые буксиры.
Как сообщалось, транспортное судно Xin Guang Hua со стартовым комплексом Sea Launch ("Морской старт") прибыло в понедельник вечером на рейд морского порта Славянка.
17 марта на Дальний Восток прибыло сборочно-командное судно для космодрома "Морской старт" Sea Launch Commander, оно успешно пришвартовалось на Славянском судоремонтном заводе в Приморье.
По словам Якимчука, задача завода - обеспечить судну стоянку "и, если собственник заинтересован, обеспечить ремонт".
Космодром "Морской старт" прибыл из США.
Sea Launch Commander был спущен на воду в 1997 году. Судно предназначено для сборки и испытаний ракет-носителей, запускаемых с космодрома "Морской старт".
25 февраля "Интерфакс" сообщал, что "Авиакомпания "Сибирь" (входит в Группу S7) зарегистрировало в порту "Славянка" предприятие ООО "Космический центр "Морской старт".
S7 Space будет перебазировать ракетно-космический комплекс "Морской старт" на территорию РФ, были получены все необходимые разрешения на смену дислокации комплекса, в том числе от Государственного департамента США. В компании сообщали, что после перехода стартовая платформа и сборочно-командное судно будут временно базироваться на Славянском СРЗ в порту Славянка.
Для запуска с космодрома планируется создать ракету-носитель "Союз-7".
Комплекс, по оценке Якимчука, будет находиться в Славянском СРЗ не менее года.
S7 Space (ООО "С7 Космические транспортные системы") - первая в России коммерческая компания, предоставляющая полный цикл услуг по запускам космических аппаратов. В активе компании - уникальный ракетно-космический комплекс "Морской старт". Компания входит в состав холдинга S7 Group.
В 2018 году S7 Group приобрела платформу Sea Launch. В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.
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