Космодром "Морской старт" пришвартовался в приморском порту

01.04.20 08:34

© РИА Новости. Александр Хитров

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Стартовая платформа ракетно-космического комплекса "Морской старт" в среду пришвартована на Славянском судоремонтном заводе, сообщил агентству "Интерфакс -Дальний Восток" директор завода Андрей Якимчук.

"Да, пришвартована, находится на штатном месте, предполагаем, что будет находиться не менее года", - сказал Якимчук.

Он уточнил, что агентирующей компанией для швартовки платформы были задействованы специализированные, более маневренные и управляемые буксиры.

Как сообщалось, транспортное судно Xin Guang Hua со стартовым комплексом Sea Launch ("Морской старт") прибыло в понедельник вечером на рейд морского порта Славянка.

17 марта на Дальний Восток прибыло сборочно-командное судно для космодрома "Морской старт" Sea Launch Commander, оно успешно пришвартовалось на Славянском судоремонтном заводе в Приморье.

По словам Якимчука, задача завода - обеспечить судну стоянку "и, если собственник заинтересован, обеспечить ремонт".

Космодром "Морской старт" прибыл из США.

Sea Launch Commander был спущен на воду в 1997 году. Судно предназначено для сборки и испытаний ракет-носителей, запускаемых с космодрома "Морской старт".

25 февраля "Интерфакс" сообщал, что "Авиакомпания "Сибирь" (входит в Группу S7) зарегистрировало в порту "Славянка" предприятие ООО "Космический центр "Морской старт".

S7 Space будет перебазировать ракетно-космический комплекс "Морской старт" на территорию РФ, были получены все необходимые разрешения на смену дислокации комплекса, в том числе от Государственного департамента США. В компании сообщали, что после перехода стартовая платформа и сборочно-командное судно будут временно базироваться на Славянском СРЗ в порту Славянка.

Для запуска с космодрома планируется создать ракету-носитель "Союз-7".

Комплекс, по оценке Якимчука, будет находиться в Славянском СРЗ не менее года.

S7 Space (ООО "С7 Космические транспортные системы") - первая в России коммерческая компания, предоставляющая полный цикл услуг по запускам космических аппаратов. В активе компании - уникальный ракетно-космический комплекс "Морской старт". Компания входит в состав холдинга S7 Group.

В 2018 году S7 Group приобрела платформу Sea Launch. В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.